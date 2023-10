Partiti i lavori sulla spiaggia: Pineta gioca d’anticipo

LIGNANO. Sono partiti mercoledì 4 ottobre da Lignano Pineta, vicino al Kursaal, i lavori di posa dei geotubi.

Un mese prima rispetto agli anni scorsi, questi strumenti di protezione dell’arenile vengono depositati, al fine di contrastare l’erosione della sabbia da parte delle mareggiate. Il mese di ottobre, infatti, è stato, in passato, un mese che ha messo a dura prova la costa lignanese e la speranza è proprio quella di riuscire a finire i lavori il prima possibile, per evitare rischi.

Come previsto si è partiti da Pineta e si risalirà per 850 metri, in direzione del pontile.

Dalla prossima settimana dovrebbero partire i cantieri a Sabbiadoro dove al momento ci sono ancora lettini e ombrelloni disponibili in spiaggia gratuitamente per il pubblico.

La pioggia, prevista per la giornata di ieri, non è arrivata, forse anche grazie alla complicità del vento caldo che ha soffiato sulla località balneare, ma qualora arrivasse non sarebbe d’intralcio ai lavori di posa dei geotubi sulla sabbia.

Il cantiere, dalle prime stime disponibili, dovrebbe chiudersi entro una trentina di giorni, dopo avere messo in sicurezza Pineta, Sabbiadoro e anche l’arenile di Lignano Riviera.