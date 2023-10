a udine

Si finge il parroco di quartiere per chiedere soldi all’anziana ma la signora si accorge che è una truffa

Il malvivente chiedeva denaro come garanzia per poter pagare delle multe dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. La pensionata, chiusa la chiamata, ha prima chiamato il sacerdote vero, poi i poliziotti

Viviana Zamarian