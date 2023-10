Forza la porta del negozio e ruba il fondo cassa: colpo in pieno giorno nel centro di Udine

UDINE. Furto nel negozio Magic fiori in via Poscolle, a Udine. Chi ha agito l’ha fatto rapidamente, in pieno giorno, presumibilmente dalle 13 alle 15 di venerdì 6 ottobre, mentre l’attività era chiusa.

Una volta entrato nel locale, dopo aver forzato la porta di ingresso, il malvivente ha rubato il fondo cassa, che ammonta a 200 euro, poi si è dato alla fuga.

Il titolare Franco Ierman, al suo rientro, accortosi dell’accaduto ha allertato i carabinieri di Udine, giunti sul posto per un sopralluogo. «L'autore del furto - ha riferito il proprietario - ha agito in pieno giorno, senza preoccuparsi della presenza di clienti nelle attività vicine, tra cui anche la pizza al taglio. Questo è un elemento molto preoccupante».