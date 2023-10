Auto nel fossato, uomo resta incastrato. Lo liberano i pompieri: è grave

PORDENONE. Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico, poco prima delle 2 di sabato 7 ottobre per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 6, all'incrocio con via San Vito, a Bannia di Fiume Veneto.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una vettura è finita nel fossato, a bordo strada, e un uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, poi liberato dai vigili del fuoco.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.

Alla stessa ora, lungo la regionale 251, nel territorio comunale di Claut, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita prima contro una parete rocciosa della montagna per poi cappottarsi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Cimolais. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La persona è stata presa in carico dal personale sanitario ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.