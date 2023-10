Cade in montagna e non riesce a proseguire, interviene il Soccorso alpino

CLAUT. Tra le 15 e le 17.30 di sabato 7 ottobre la stazione Valcellina del Soccorso alpino è intervenuta assieme al personale dell'ambulanza a Casera Casavento per soccorrere una ciclista ferita.

La donna, della provincia di Udine, del 1960, è caduta scendendo da Forcella Clautana lungo la strada degli Alpini procurandosi una profonda ferita ad un arto inferiore. Non era più in grado di proseguire la discesa.

Alcuni dei compagni di gita sono scesi prima a Casera Casavento e poi fino a Claut per chiamare i soccorsi perchè la zona non ha copertura telefonica. I soccorritori si sono portati in quota con il fuoristrada e assieme ai sanitari dell'ambulanza hanno raggiunto e stabilizzato la donna per consegnarla con la barella all'ambulanza.