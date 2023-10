Carabiniere investito mentre fa i rilievi di un incidente da un’auto condotta da un uomo ubriaco

CARLINO. Un carabiniere è stato investito, mentre stava effettuando i rilievi di un incidente stradale, da un'auto condotta da un uomo che guidava ubriaco. È successo poco prima delle 22 di venerdì 6 ottobre, a Carlino, in via Marano.

Il militare dell'Arma rimasto ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova. Non ha riportato gravi lesioni. Il conducente della macchina è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il carabiniere era intervenuto sul posto, assieme a un collega, per un incidente che aveva coinvolto una vettura guidata da una donna di San Giorgio.

La conducente aveva perso il controllo del mezzo dopo aver centrato un cinghiale. Proprio mentre il militare stava effettuando i rilievi è sopraggiunta un'auto, condotta da un uomo di 50 anni residente a Marano, che ha colpito in pieno la portiera della macchina dei carabinieri. Poi ha proseguito la sua corsa per circa 50 metri. Il carabiniere è rimasto ferito. Sul posto i colleghi delle stazioni di San Giorgio di Nogaro e Palazzolo.