Ladri entrano in casa e fanno razzia: rubano anche l’auto, caricano tutto e scappano

COSEANO. Sono entrati in casa e dopo aver rubato denaro contante e un computer hanno portato via dal garage anche un monopattino, una bicicletta da corsa e un'automobile, un'Audi A4, utilizzata dai malviventi per portarsi via tutta la refurtiva.

Il colpo da oltre 40 mila euro è stato messo a segno, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, in un'abitazione di via provinciale, a Coseano.

È stato il proprietario, un uomo di 37 anni, a denunciare il furto ai carabinieri di Fagagna, che stanno svolgendo indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.