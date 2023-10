Precipita un aeromobile, due persone ferite

CAMPOFORMIDO. Un aeromobile con due persone a bordo è precipitato, nel primo pomeriggio di sabato 7 ottobre, all’aeroporto di Campoformido.

Per cause ancora in corso di approfondimento, il velivolo ha perso stabilità in fase di decollo ed è caduto al suolo. Le due persone che erano a bordo, un ex pilota delle Frecce tricolori e un ragazzo di 17 anni, hanno riportato un trauma cranico.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico e trasportati all’ospedale di Udine.