Arca Sgr di Benussi vince la Barcolana senza vento. Secondo Prosecco doc, terzo Way of Life

TRIESTE. Arca del velista triestino Furio Benussi, leader del Fast and Furio Sailing Team, ha vinto la Barcolana numero 55, in un'ora 49'55’’, la regata più grande del mondo che domenica mattina ha dato spettacolo nel golfo di Trieste con 1.773 vele in partenza.

Giornata caratterizzata da pochissimo vento, tanto che per la prima volta la competizione si è chiusa alla boa uno. Al timone di Arca sulla linea di arrivo la giovanissima Marta, 16 anni, figlia di Furio Benussi.

Al secondo posto ha concluso la regata Prosecco doc Shockwave3. A bordo c'era il ministro Lollobrigida. Con uno scarto di 7 secondi è giunta, al terzo posto, Way of life, superata da Prosecco a pochi metri dalla linea del traguardo (la prima boa).

Il ministro Lollobrigida: “Barcolana tradizione consolidata di una città straordinaria”. «La manifestazione della Barcolana è una tradizione consolidata che rende una città straordinaria come questa, Trieste, tra le città più europee d’Italia, una porta d’accesso per i mercati internazionali, una possibilità anche per la crescita delle nostre ricchezze. Un’iniziativa simbolo dello sport e della promozione di tante aziende caratterizzata da passione e qualità, dobbiamo valorizzarla». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, poco prima di salire a bordo dell’imbarcazione Prosecco Doc Shockwave3 per prendere parte alla regata dell’edizione numero 55 della Barcolana di Trieste. Per la cronaca Prosecco Doc è giunta seconda, dietro alla triestina Arca.