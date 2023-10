Mattarella alla diga del Vajont: "Una dei più grandi disastri ambientali causati dall'uomo"

Sessant’anni dopo l’immane tragedia del 9 ottobre 1963, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il cimitero monumentale di Longarone per poi raggiungere la diga del Vajont, per commemorare le 1910 vittime, ricordando come in questo caso il ricordo suona nella memoria collettiva come un monito contro l’incoscienza degli uomini. C’è un prima e un dopo Vajont nella storia del Paese. Sessant’anni non hanno guarito le ferite di queste popolazioni. "Uno spostamento d'aria simile a quello causato da un ordigno atomico, uno dei più grandi disastri ambientali causati dall'uomo".

00:16