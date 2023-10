In auto all’alba contro un cervo: donna ferita

FONTANAFREDDA. Una donna è stata soccorsa nelle prime ore di martedì 10 ottobre, intorno alle 5, dal personale sanitario, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Vigonovo di Fontanafredda, in via Francesco Baracca.

Mentre percorreva la strada al volante di una vettura non è riuscita a evitare l'impatto con un animale selvatico, un cervo di grandi dimensioni, che ha attraversato improvvisamente la carreggiata.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e le forze dell'ordine. Il personale sanitario ha preso in carico la donna che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza in codice verde.