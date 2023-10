Pubblicità, Manzoni & C. S.p.A cerca un esperto di advertising sales Udine - Pordenone

A. Manzoni & C. S.p.A. è alla ricerca di un Advertising Sales Account da inserire nelle filiali di Udine e Pordenone

CHI SIAMO:

A. Manzoni & C. è una Innovation Multimedia Company, focalizzata nel mondo della comunicazione e della pubblicità, attraverso il vasto portafoglio composto da autorevoli media brand (es. la Repubblica, La Stampa, Radio Deejay, Fem, HuffPost…), agenzie di influencer marketing e profili social (es. Stardust, 2Watch, Whoopsee, Che fatica la vita da bomber…) e piattaforme performance (es. Joy, AutoXY, DriveK, Direct E-mail Marketing…).

Grazie ad un approccio Client Centric, il nostro obiettivo principale è quello di generare valore di marca e performance per le aziende partner, supportandole nel raggiungimento dei propri obiettivi di comunicazione e nella generazione di un ROI efficace.

IL RUOLO:

In qualità di Advertising Sales Account, avrai la possibilità di incontrare quotidianamente importanti aziende per la vendita di campagne pubblicitarie crossmediali sulle testate di riferimento (Il Piccolo e Il Messaggero Veneto), lavorando in autonomia, ma potendo contare sul supporto dei migliori specialisti di settore, in un contesto in continua evoluzione digitale.

RESPONSABILITÁ:

Mappatura del mercato

Sviluppo pipeline di vendita

Ascolto delle esigenze del cliente e raccolta brief

Vendita di campagne pubblicitarie

LA PERSONA IDEALE È:

Intraprendente

Volenterosa

Con capacità di ascolto e negoziazione

In grado di lavorare in team

COSA OFFRIAMO:

Mandato di Agente di Commercio ENASARCO a partita Iva*;

Opportunità di crescita professionale;

Portafoglio clienti attivo e di sviluppo;

Formazione costante.

Invia ora il tuo CV all’indirizzo mail: lantonutti@manzoni.it

Visita il nostro sito per maggiori informazioni: www.manzoniadvertising.it

*sono previste agevolazioni secondo il regime fiscale forfettario dell’IVA commi 54-89 dell'art. 1 L. 190/2014.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.