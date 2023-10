Udine, raid nella notte in diversi garage: danneggiate circa 50 automobili

Danneggiamenti e furti nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 ottobre, in diverse vie di Udine tra cui via Carducci, via Marco Volpe e viale Duodo. In un condominio di viale Duodo sono stati presi di mira cinque garage, in altre zone – sempre all’interno dei garage – sono state pesantemente danneggiate diverse vetture.

Un calcolo approssimativo stima in circa 50 auto danneggiate da vandalismi nella notte.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno effettuando rilievi e indagini per cercare di risalire ai responsabili dei danneggiamenti, probabilmente legati a tentativi di furto.