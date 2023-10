Vaccini contro influenza e Covid, in Fvg prende il via la campagna

«Sensibilizzare i cittadini sull'importanza di partecipare alle campagne vaccinali è fondamentale per la salute del singolo, per evitare complicanze legate al Covid o al virus influenzale».

Inoltre «è una protezione del sistema della salute per tutti i cittadini», perché con la vaccinazione si evita di mettere il sistema sanitario «sotto stress» con eventuali ospedalizzazioni. «Siamo di fronte quindi a una protezione del singolo e a una responsabilità collettiva».

Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando – martedì 10 ottobre – a Trieste, assieme all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid.

«L'appello che faccio - ha aggiunto - è di seguire le evidenze scientifiche e i professionisti che operano nel settore. Non seguiamo invece i guru del web che rischiano di fare un male enorme al singolo e alle comunità».

La vaccinazione anti Covid è consigliata a tutte le persone over 60, ai soggetti vulnerabili, agli operatori sanitari, ai residenti in strutture di lungodegenza, alle donne in gravidanza, ai caregiver.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato alle stesse categorie e anche ai bambini tra i 6 mesi e i sei anni. Le vaccinazioni potranno essere effettuate, come è stato spiegato, nei centri vaccinali dei dipartimenti, nei distretti sanitari, dal medico di medicina generale o dal pediatri e nelle farmacie convenzionate. Le prenotazioni sono già attive.