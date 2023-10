Risse in strada e violenza tra i giovani: a Udine controlli potenziati con agenti e auto in borghese

UDINE. Dopo le risse in centro tra giovani, il Questore di Udine ha disposto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio presenti nel centro cittadino.

Nell'ambito di tale potenziamento, proprio al fine di prevenire attività illecite, sono stati implementati anche i servizi "in borghese" effettuati con personale della polizia di Stato in abiti civili e veicoli di serie che si affiancano agli ordinari servizi con i veicoli in colori di istituto.

Nella serata di martedì 10 ottobre , verso le 21.30, durante uno dei suddetti servizi di controllo del territorio è stato controllato in via Dante a Udine, da un equipaggio della Squadra Volante, un gruppetto di quattro giovani stranieri, tutti maggiorenni.

Durante le procedure di identificazione, mentre stava transitando nelle vicinanze, un altro ragazzo in bicicletta, poi risultato cittadino algerino maggiorenne, scorti gli agenti ha fatto subito retromarcia e per allontanarsi senza farsi vedere dai poliziotti: la scena, tuttavia, non era sfuggita ad altri agenti in borghese che con discrezione stavano svolgendo analogo servizio vicino ai colleghi in divisa.

Il cittadino algerino, visto il comportamento sospetto, è stato fermato per l’identificazione. Il controllo dava esito positivo: infatti, il ragazzo algerino è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 10 centimetri e quindi denunciato per il possesso ingiustificato dell'arma.

Il potenziamento dei controlli nella duplice modalità in divisa e in borghese proseguiranno anche nelle prossime settimane.