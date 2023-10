Tragedia del Vajont: il video degli elicotteri americani nella valle ridotta a un cimitero

Gli Stati Uniti sono immediatamente corsi in aiuto, all’indomani della tragedia, «nell’area colpita, con elicotteri, ospedali da campo, cibo e qualsiasi altra cosa fosse chiesta per alleviare le sofferenze della popolazione». Fotografa così la situazione, all’indomani del 9 ottobre 1963, un servizio della Us Army Southern European Task Force, Africa (Setaf-Af), una cui rappresentanza ha partecipato alle commemorazioni del 60° anniversario del disastro, tra l’8 e il 9 ottobre, a Logarone e alla diga del Vajont.(video con sottotitoli in italiano, per gentile concessione di Setaf-Af di Vicenza)

01:58