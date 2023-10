Arrestati due minorenni autori di rapine e furti

Il personale della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio del personale della Squadra mobile della Questura di Udine, è impegnato dall’alba di venerdì 13 ottobre in un’operazione contro la criminalità commessa da minori stranieri non accompagnati domiciliati in strutture di accoglienza della provincia di Udine.

L’attività della Polizia, coordinata dal pubblico ministero della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, Nicola Russo, ha consentito di ricostruire le numerose attività illecite dei due indagati di nazionalità egiziana, consistenti in rapine, tentate e consumate, furti e in genere reati connotati da forti azioni intimidatorie nei confronti di alcune persone.

L’autorità giudiziaria ha emesso due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti degli indagati con cui si applica la custodia cautelare in un istituto penale minorile.