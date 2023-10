Non riesce a controllare la moto, cade e perde i sensi: soccorso e trasportato in ospedale

Un uomo è stato soccorso nella notte dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Ovaro, lungo la via ex Ferrovia, indicativamente all'altezza del civico 23.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della moto che stava conducendo. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

È stato notato da alcune persone riverso a terra, apparentemente privo di sensi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il velivolo non è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente e la missione è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse.

L'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Tolmezzo ha preso in carico l'uomo, che è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo in codice giallo.