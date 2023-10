Il processo

Omicidio Toffoli, chiesto l’ergastolo per Paglialonga

La richiesta del pubblico ministero Claudia Finocchiaro dopo due ore di requisitoria: anche diciotto mesi di isolamento diurno per Vincenzo Paglialonga, accusato dell’omicidio della pensionata udinese avvenuto nell’appartamento in via della Valle a Udine la notte tra il 6 e il 7 maggio 2022

Christian Seu