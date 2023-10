UDINE. A causa di un guasto all’impianto telefonico del Comando di polizia locale di Udine risulta impossibile collegarsi alla centrale. Per questo motivo, informa il comandante Eros Del Longo, è attivo il numero di cellulare 320 4312532 per le emergenze. I cittadini potranno chiamare tale numero fintanto che il guasto non sarà riparato.