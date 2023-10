Cade da cavallo, grave una bambina di 10 anni

DIGNANO. Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118, poco dopo le 11.30 di sabato 14 ottobre, per una caduta da cavallo. È successo nel comune di Dignano.

La bambina, che ha riportato un trauma facciale, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul posto un'ambulanza e anche l'elisoccorso.