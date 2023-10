Scontro frontale tra automobili, una finisce nel fossato: tre le persone ferite

FAEDIS. Scontro tra due auto e tre persone ferite: è questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sabato pomeriggio, 14 ottobre, lungo la ex provinciale 15, nel territorio comunale di Faedis, all'altezza del ponte sul Malina.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, le due vetture si sono scontrate frontalmente: una delle auto ha divelto il cartello ed è finita nel fosso. Dopo la chiamata al 112, sono giunti sul posto un'ambulanza proveniente da Udine Nord e l'elisoccorso. Attivate anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone ferite, poi trasportate in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.