Producevano in casa marijuana e hashish: marito e moglie arrestati

UDINE. Nell’ambito di una attività info-investigativa condotta per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Fagagna hanno arrestato due coniugi di Coseano di 35 e 28 anni per le ipotesi di reati di produzione e detenzione di marijuana e hashish ai fini di spaccio.

I coniugi, sottoposti a perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 405 gr di marijuana, 10 gr di hashish, due bilancini di precisione e attrezzatura varia per la coltivazione ed essiccazione occultata nel locale caldaia.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i due coniugi, dichiarati in stato di arresto, sono stati messi ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida per direttissima come disposto dalla procura della Repubblica del tribunale di Udine.