Scontro tra due auto, ferita una donna

COSEANO. Scontro tra due automobili, per cause che sono ancora in corso di accertamento, nella mattinata di sabato 14 ottobre, in via provinciale a Coseano.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di San Daniele e le forze dell'ordine per i rilevi.

Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Ci sono stati inevitabili rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi.