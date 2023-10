Spiaggia aperta, lettini e ombrelloni gratuiti: l’ultima tintarella a Lignano

LIGNANO. Previsioni alla mano quella di sabato 14 ottobre potrebbe essere stata l’ultima concessione di un’estate che ha abbondantemente fatto invasione di campo sul calendario autunnale. E non sono stati pochi i turisti (ma anche i residenti) ad approfittarne.

Già dalla tarda mattinata a decine hanno approfittato dei servizi ancora disponibili all’ufficio 17 di Sabbiadoro, quello di fronte all’omonimo camping: spiaggia aperta, lettini e ombrelloni gratuiti. Tutti sotto la benedizione di un sole insolito per la metà di ottobre.

Ancora per poco, comunque, con le previsioni di Osmer Fvg che lasciano ben poche speranze per la giornata di domenica 15 ottobre: cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con piogge sparse.