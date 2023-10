Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, studenti "in guerra" per un giorno

In guerra per un giorno 40 liceali nel Leopardi-Majorana a Pordenone: oggi il “Raid cross” fa scuola sui diritti umani internazionali agli studenti, in via Colvera. “Il gioco di ruolo “Raid cross” è organizzato con la Croce rossa – ha anticipato la dirigente Rossana Viola -. Una simulazione per comprendere e riflettere sui diritti internazionali umanitari nei teatri di guerra”. Come si vive in un contesto di guerra, tra gli orrori e le tragedie e sotto l’attacco dei bombardamenti: la prova virtuale è per i liceali di due classi quarte Eu e Cu, che sprimenteranno come si affronta il dramma dei conflitti. La Croce rossa con il diritto internazionale umanitario (Diu) e le Convenzioni di Ginevra sono in prima linea per difendere, dai conflitti reali, la popolazione civile e tutelare i combattenti feriti negli scontri. Il diritto internazionale, le norme, le regole e la guerra si sperimenteranno nel “Raid cross”, con il ritmo della simulazione. “L’obiettivo è di stimolare riflessioni e pensieri sul tema dei conflitti – dice la docente Claudia Beacco -. L’attualità delle guerre entra nel vissuto a scuola, per un’analisi sull’apparato militare, sociale e culturale”. (di Chiara Benotti)

