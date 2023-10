malborghetto valbruna

Chalet a quattro stelle costruiti e mai entrati in funzione: va all’asta l’hotel Hammerack

Si tratta di ampie zone destinate o da destinare a parcheggio, giardino privato, servizi di ristorazione, zone wellness e relax, beauty Spa. Una struttura che non è mai entrata in funzione in maniera continuativa, salvo essere utilizzata per breve periodi durante eventi e manifestazioni

Alessandro Cesare