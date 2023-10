Guida ubriaco e causa un incidente: patente ritirata e auto sequestrata

FAEDIS. Guidava in stato d’ebbrezza il conducente della Volkswagen Golf coinvolta nel pomeriggio di sabato 14 ottobre nell’incidente lungo la ex provinciale 15, all’altezza del ponte sul Malina.

L’uomo, un moimacchese di 25 anni, è stato sottoposto all’alcoltest dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cividale: l’esame ha evidenziato la presenza di 1,43 grammi di alcol per litro di sangue, ampiamente al di sopra della soglia di legge. Per l’uomo sono scattati la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

La Golf era entrata in collisione con una Fiat Panda, guidata da un ragazzo del 1996 di Tavagnacco, che viaggiava assieme a un sessantenne, seduto sul sedile del passeggero. Le tre persone coinvolte sono state portate all’ospedale di Udine per accertamenti. Tra la serata di sabato 14 e la notte di domenica 15 ottobre i carabinieri hanno denunciato altre due persone per guida in stato d’ebbrezza.

A Lestizza, durante i normali controlli su strada, i militari del Norm di Latisana hanno fermato la conducente di una Toyota Yaris, una donna di 29 anni, che guidava con un indice alcolemico di 1.39. Poco dopo la mezzanotte un cinquantatreenne residente a Buttrio è stato invece trovato alla guida della sua Bmw dai carabinieri del Norm di Palmanova con un tasso alcolemico di 0,80.