I parenti delle vittime del nazismo chiedono più tempo per i risarcimenti

MANZANO. Sono trascorsi solo tre mesi dalla scadenza del termine entro il quale i parenti degli internati militari, partigiani e civili, che hanno subito le angherie della furia nazista, potevano fare causa alla Germania per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai propri cari: risarcimento garantito, come recentemente confermato dalla Corte Costituzionale, dall’apposito Fondo istituito al Ministero dell’Economia e delle Finanze (il cosiddetto Fondo ristori).

Le azioni giudiziarie dovevano infatti essere avviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno.

«Purtroppo», spiega Rosario Genova, presidente della sezione di Manzano dell’Associazione nazionale combattenti e reduci (distintasi per l’impegno profuso nel far conoscere la possibilità di ottenere i risarcimenti alla luce del Fondo varato nel 2022 dal Governo Draghi) « molte persone non sono riuscite ad avviare il procedimento in Tribunale entro il termine di legge, perdendo così la possibilità di accedere al Fondo ristori.

«Il termine era troppo stretto», prosegue Genova, facendosi portavoce delle lamentele di numerosi soci della sezione manzanese: «Per avviare il giudizio è necessario reperire documentazione risalente a ottant’anni fa che, in alcuni casi, è stata rilasciata dopo mesi a causa delle molte richieste avanzate dagli eredi delle vittime, che hanno inevitabilmente ingolfato gli archivi di stato.

A ciò si è aggiunta una pressoché totale assenza di informazione da parte dei canali istituzionali: alcune persone hanno scoperto l’esistenza del Fondo per puro caso, leggendo i quotidiani, solo pochi giorni prima della scadenza del termine per incardinare la causa, perdendo così la possibilità di ottenere il risarcimento».

Gli incolpevoli “esclusi”, però, non si sono arresi e hanno dato mandato agli Avvocati Marco Seppi di Venezia e Matteo Miatto di Treviso, che assistono decine di famiglie nelle cause risarcitorie intentate contro la Germania, di mettere a punto un’azione che consenta di recuperare l’opportunità di accedere al Fondo ristori.

«Secondo i legali – chiosa il presidente della sezione di Manzano dell’Ancr – l’apposizione del termine di decadenza è di dubbia costituzionalità, alla luce della natura imprescrittibile, già sancita dal diritto internazionale proprio con riferimento ai crimini nazisti, del diritto al risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, quali sono quelli perpetrati dalle forze armate tedesche in danno dei nostri concittadini all’indomani dell’Armistizio di Cassibile».

Il diritto al risarcimento, dunque, deve poter essere esercitato senza alcun limite temporale. Mentre si lavora alla riapertura del termine per proporre le cause risarcitorie, cominciano a fioccare in tutta Italia le sentenze di condanna della Repubblica Federale di Germania, che consentiranno agli eredi delle vittime del Terzo Reich di accedere al Fondo ristori.

Per quest’anno è stata confermata la somma di 20 milioni, per il triennio 2024-2026 lo stanziamento è stato aumentato da 11.808.000 euro a 13.655.467 euro per ciascun anno.