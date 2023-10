Trovato con 200 grammi di hascisc pronto per lo spaccio: arrestato

UDINE. Aveva con sé duecento grammi di hascisc, suddivisi in quattro panetti da cinquanta grammi l'uno, accuratamente avvolti nel cellophane. E nelle tasche qualche decina di euro, il ricavato dall’attività di spaccio per i carabinieri del nucleo primo intervento di Udine che nel pomeriggio di sabato 14 ottobre l’hanno fermato in piazza Primo Maggio.

Per questo Mohammad Imran, trentatreenne pakistano senza fissa dimora, è stato arrestato dai militari e portato nel carcere di via Spalato, dove attenderà l’udienza di convalida dell’arresto, fissata per lunedì 16 ottobre.

Imran è stato fermato dai carabinieri impegnati nei controlli della zona di Giardin Grande poco dopo le 16.30 di sabato: perquisito, è stato trovato in possesso della droga e quindi arrestato.