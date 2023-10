Cade in una forra, segugio salvato dai vigili del fuoco: le immagini

Per quattro giorni era rimasto bloccato all’interno di una forra sul versante meridionale del Lander, sopra Piano d’Arta. Blitz, cane segugio di proprietà di un cacciatore di Arta Terme, è stato salvato nella mattinata di domenica 15 ottobre dai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, al termine di un’operazione di recupero particolarmente laboriosa: non solo l’area particolarmente impervia, ma pure le condizioni meteorologiche, peggiorate nel corso della mattinata, hanno reso difficoltosa l’attività dei pompieri. La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver raggiunto con i fuoristrada il bivacco del monte Lander, ha proseguito a piedi verso la cima per circa 300 metri di dislivello, poi si è calata all'interno del canyon nella zona dei torrioni Lander per circa 200 metri attrezzando la parete con corde fisse per raggiungere il cane, calandosi nella forra per 60 metri.

00:46