Il rettore: «L’ateneo continua a crescere in tutti i poli, sono soddisfatto»

UDINE. «Sono soddisfatto, continuiamo a crescere». Con poche parole il magnifico rettore dell’ateneo friulano, Roberto Pinton, commenta i dati delle immatricolazioni al prossimo anno accademico. Pinton si sofferma soprattutto su quel 4 per cento di aumento registrato finora dai corsi di laurea magistrale: «È una percentuale interessante perché le iscrizioni a questi corsi vanno avanti fino a marzo» spiega lasciando intendere che il bilancio finale non può che migliorare ulteriormente.

In questo momento diversi corsi di laurea magistrale segnano aumenti a doppia cifra. Artificial intelligence & Cybersecurity va ben oltre con un più 109 per cento e se Archeologia e culture dell’antichità si ferma al 75 per cento, tra queste due percentuali si piazzano gli aumenti registrati da Tutela e benessere animale, Gestione del turismo e degli eventi, Ingegneria civile e Comunicazione multimediale.

Il rettore riserva un commento positivo per il risultato dai tutti i corsi proposti nei poli accademici di Gorizia, Pordenone e Gemona, «dimostra – spiega – che non siamo concentrati solo su Udine. Il nostro impegno per valorizzare le vocazioni locali sta funzionando, tant’è che le pianificazioni su tutte le sedi vanno bene».

Pinton riconoscere che aver potenziato l’attività di orientamento sta dando i suoi frutti, come pure il placement e l’aver mantenuto gli importi delle tasse a livelli bassi. Allo stesso modo, il rettore promuove gli interventi strutturali effettuati negli ultimi anni, compresa la costruzione della biblioteca ai Rizzi secondo il metodo Csa clima, senza dimentica di apprezzare il «sostegno garantito dalla Regione alle borse di studio».

Pinton fa notare, infine, il calo degli abbandoni soprattutto da parte degli studenti iscritti al primo anno. Il suo obiettivo resta quello di continuare a rafforzare il collegamento tra università e territorio che contribuisce a fidelizzare l’offerta didattica.

Non a caso insiste a puntare sul potenziamento dell’attività di ricerca cercando di intercettare le necessità del territorio regionale. In questo contesto si inserisce il potenziamento della filiera della formazione dei futuri insegnanti richiesto a gran voce dalle scuole.