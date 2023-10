UDINE. In città sono pochi quelli che non lo ricordano. Chi non ha mai fatto una partita a biliardo, almeno una volta, al Bar Cita? Mario Gervasutti, storico oste udinese, un vero e proprio pezzo di storia della città, non c’è più.

Di lui resta, indelebile, il ricordo. Si è spento lunedì 16 ottobre, Mario del Bar Cita, circondato dall’affetto della sua famiglia. Aveva 82 anni. Ha gestito per quarant’anni il bar Cita, prima in via Villalta e poi in via Generale Baldissera.

Qualche mese fa, dopo una vita di lavoro, Gervasutti aveva deciso di cedere l’attività, oggi gestita da una cittadina di nazionalità cinese. Generoso e riservato, sapeva essere anche molto accogliente. Per tanti udinesi era diventato un amico, non soltanto un oste.

La figlia Vania e la moglie preferiscono rispettare la volontà di Mario. «Non amava essere al centro dell’attenzione e proprio per questo motivo preferiamo custodire gelosamente il suo ricordo. Lui avrebbe voluto così».

Malato da tempo, le condizioni di Gervasutti sono peggiorate negli ultimi giorni. Il funerale sarà celebrato mercoledì mattina, nel cimitero di San Vito, a Udine.