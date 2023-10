Auto esce di strada e si ribalta: alla guida un ventenne, trasportato in ospedale

MAJANO. Perde il controllo della sua auto, che esce di strada e finisce ruote all’aria. Alla guida del veicolo si trovava un ventenne che, a seguito dei traumi riportati nell’incidente, è stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores e poi trasportato in ospedale a San Daniele. Il giovane rimasto ferito nell’impatto, avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 17 ottobre, non è comunque in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto, per cause ancora in corso di accertamento, a Majano, lungo via Divisione Julia. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Daniele per le operazioni di rimozione del veicolo incidentato.