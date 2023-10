Lite in strada in borgo Stazione a Udine: uomo colpito con una bottiglia finisce in ospedale

UDINE. Prima gli insulti, poi la lite, in strada. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire nel tardo pomeriggio di martedì 17 ottobre in borgo Stazione, a Udine, per sedare una rissa in viale Leopardi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Questura di Udine intervenuti sul posto, due cittadini stranieri hanno iniziato a insultarsi, passando poi alle mani: uno di loro si è scagliato contro l’altro con una bottiglia, ferendolo. Quest’ultimo, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in ospedale, con ferite giudicate comunque lievi.