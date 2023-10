Risse e liti continue, il questore chiude un bar per dieci giorni

Nella mattinata di martedì 17 ottobre, personale della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Pordenone ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività per dieci giorni nei confronti del pubblico esercizio “Romy Bar” di Azzano Decimo, in via Verdi 17.

Il provvedimento, disposto dal questore, è stato eseguito perchè il locale, nel corso dell’ultimo anno, si è reso teatro di numerosi alterchi e discussioni tra avventori per lo più pluripregiudicati che, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, litigavano dando vita a colluttazioni e risse all’interno e all’esterno.

Tale situazione, si legge in una nota della Questura, ha finito per generare «una forte sensazione di insicurezza negli abitanti della zona, sugli altri avventori e passanti, spaventati dagli episodi violenti divenuti oramai piuttosto frequenti».

«Allo scopo di evitare che la prosecuzione dell’attività possa causare anche il protrarsi della descritta condizione di pericolosità sociale – continua la nota – si è ritenuto di applicare il provvedimento come effetto deterrente e dissuasivo perchè non si ripetano più in futuro fatti analoghi».