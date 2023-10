Scoperto sul monte Avostanis da un’escursionista: ordigno bellico disinnescato dai militari

PALUZZA. A notarla era stata una donna durante un’escursione nella zona. Gli specialisti del 3° Reggimento Guastatori dell’Esercito sono intervenuti nel territorio comunale di Paluzza, a una quota di 2.050 metri sul Monte Avostanis, per la messa in sicurezza e la neutralizzazione di una granata di artiglieria calibro 75 millimetri HE di produzione italiana e risalente al primo conflitto mondiale.

L’ordigno, segnalato alle forze dell’ordine da un escursionista, è stato poi fatto brillare nel luogo dove è stato rinvenuto. L’assistenza sanitaria è stata fornita dal Corpo militare della Croce rossa italiana.