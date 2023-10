Incendio a Orcenico Inferiore, a fuoco una villetta a schiera: il proprietario accusa un malore

Fiamme sul tetto. Un incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 di martedì 17 ottobre all’interno di un’abitazione a Orcenico Inferiore, nel territorio comunale di Zoppola, in via Doragno. La stradina di accesso alla zona residenziale, una laterale di via Viatta, è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Pordenone e del distaccamento di San Vito al Tagliamento, personale del 118 e i carabinieri della stazione di Fiume Veneto, competenti per le indagini sull’accaduto. il proprietario dell'abitazioe è stato colto da un lieve malore. (video Ambrosio / Petrussi)

01:18