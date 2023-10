"Vogliamo essere riconosciuti e ascoltati": il presidio davanti alla sede di Arriva Udine

Nessun riconoscimento da parte dell'azienda delle rappresentanze sindacali elette dai lavoratori. E nessun dialogo sulle condizioni di lavoro. Per questo motivo una quarantina di autisti di Arriva Udine hanno deciso di protestare questa mattina, martedì 17 ottobre, davanti alla sede dell'azienda. Presenti la Filt Cgil e l’Asi Au (Associazione sindacale indipendente). Nel corso della mattinata è stato anche lanciato un appello alla politica, regionale e comunale: "Non può esserci disinteresse nei confronti dei lavoratori e di quello che succede all'interno di Arriva Udine". Non si è fatta attendere la risposta da parte di Arriva: il niet al dialogo, fanno sapere dall'azienda, si deve al mancato riconoscimento di tutte le sigle sindacali (previsto da contratto).

Ecco le parole dei manifestanti. Video intervista a cura di Alessandro Cesare

02:05