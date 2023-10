Crisi in Medio Oriente e pressione migratoria: ripristinati i controlli alle frontiere con la Slovenia

UDINE. «Il Governo italiano ha comunicato la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all'articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen (Regolamento Ue 2016/339)».

È quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, nel quale si precisa anche che la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne con la Slovenia verrà attuata dal 21 ottobre per un periodo di 10 giorni, prorogabili ai sensi del Regolamento Ue. «Il ripristino dei controlli alle frontiere interne, già adottato nell'area Schengen - si aggiunge -, è stato comunicato dal ministro Piantedosi alla vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, al commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea Thérèse Blanchet e ai ministri dell'Interno degli Stati membri Ue e dei Paesi associati Schengen».

«L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione», aggiunge la nota con cui Palazzo Chigi spiega la scelta di reintrodurre controlli al confine con la Slovenia. «Un quadro ulteriormente aggravato dalla costante pressione migratoria cui l'Italia è soggetta, via mare e via terra (140 mila arrivi sulle coste italiane, +85% rispetto al 2022)».

I

«Quella del Governo è una risposta adeguata a una situazione complessa. Ringrazio fin da subito il ministro Piantedosi, tutto il governo e le forze di Polizia che, con la professionalità che da sempre le contraddistingue, svolgeranno i controlli sul confine tra Italia e Slovenia». Questo il commento dell’assessore regionale alle Sicurezza, Pierpaolo Roberti, alla decisione del Governo italiano, comunicata nel pomeriggio dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al suo omologo sloveno Bostjan Poklukar, di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente. Roberti ha rimarcato che «l’attacco a Israele da parte di Hamas, le tensioni in Medio oriente e il recente attentato condotto da un lupo solitario arrivato illegalmente in Europa richiedevano una decisione forte che puntualmente è arrivata».

«La reintroduzione dei controlli al confine con la Slovenia costituisce un'ottima notizia per la sicurezza nella nostra regione». Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Antonio Calligaris, aggiungendo di aver accolto "favorevolmente la decisione dell'Italia di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia".

«Quanto accaduto in Belgio con l'attentatore entrato in Europa illegalmente proprio dal nostro Paese - spiega l'esponente del Carroccio - dimostra l'importanza di intensificare i controlli alle frontiere. La misura, oltre che di prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata, consentirà di monitorare la rotta balcanica limitando così gli ingressi illegali del nostro Paese che intasano il Cara di Gradisca e gli uffici delle questure, portando insicurezza nelle nostre città».