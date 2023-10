Guida senza patente e danneggia auto in sosta, arrestato

AZZANO DECIMO. I carabinieri del reparto Radiomobile della Compagnia di Pordenone hanno arrestato un cittadino romeno, di 29 anni, senza fissa dimora, responsabile dei reati di danneggiamento aggravati di auto e di resistenza continuata.

I fatti sono avvenuti in piazza ad Azzano Decimo. L'uomo, in stato di evidente alterazione psicofisica, è stato fermato dopo che aveva colpito con dei pugni il cofano di un'auto ferma a centro strada.

Una volta bloccato, non senza difficoltà, è emerso che il cittadino straniero, privo di documenti di riconoscimento, aveva anche guidato senza patente l'auto in uso, abbandonata sul ciglio della strada e sprovvista di copertura assicurativa, causando con il veicolo diversi danni ad altre auto in transito e in sosta.

A suo carico sono emersi diversi reiterati reati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti nonché gravi violazioni alle norme del Codice della strada, con ritiro della patente. Il giovane è stato chiuso nel carcere di Pordenone.