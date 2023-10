Uomo ferito mentre stava scaricando del bestiame

Un uomo è stato soccorso – mercoledì 18 ottobre – dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato in un paese del Medio Friuli.

Per cause in corso di accertamento, mentre stava scaricando del bestiame è rimasto ferito a un arto a seguito di un contatto con un animale.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, che ha preso in carico l'uomo per poi trasportarlo con ferite non gravi con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.