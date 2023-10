Danneggiata la statua della ninfa a Udine: mozzato un dito della mano sinistra

UDINE. Ancora un atto vandalico nei confronti della statua raffigurante una ninfa all'interno dei giardini di Palazzo Valvason-Morpurgo, a due passi da piazza Duomo, a Udine. Questa volta a essere preso di mira è stato il dito indice della mano sinistra della scultura.

Non è, come detto, la prima volta che il manufatto viene danneggiato: era già successo nel 2017, quando a essere tranciata fu un’intera mano. Qualche anno prima era stato il braccio a finire nel mirino dei vandali.

Saranno le immagini delle telecamere posizionate in zona a ricostruire l’accaduto e a stabilire l’eventuale responsabilità di ignoti.

La statua, opera di Leonardo Liso, è stata realizzata in marmo di Carrara nel 1905. Rappresenta una delle opere artistiche più ammirate in città per la sua posizione, all’interno della Fontana del giardino di palazzo Valvason-Morpurgo.