Due vetture si scontrano, un ferito grave

RUDA. Incidente tra due auto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 a Ruda: il bilancio è di una persona ferita in condizioni serie trasportata in ospedale.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate lungo la regionale 351. Sul posto la Centrale Sores ha inviato un'ambulanza e un'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

Una persona è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altra è stata controllata sul posto ma non ha riportato lesioni ed è stata solo medicata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.