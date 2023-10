Pioggia e temperature in calo, è tornato il maltempo sul Friuli Venezia Giulia

UDINE. Pioggia e temperature in calo. Mercoledì la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 6 alle 24 di oggi, giovedì 19 ottobre, soprattutto per la fascia orientale e in particolare le zone costiere, l’Isontino, il Carso e il Cividalese. Maltempo che, specialmente in mattinata, ha comunque interessato anche la zona di Udine.

Domani, venerdì 20 ottobre, è prevista un’intensificazione del vento, anche forte sulla fascia montana, con possibili mareggiate a Lignano e a Grado.

Nel primo pomeriggio odierno è intanto arrivata una seconda allerta meteo, stavolta per l’intera giornata di venerdì 20 ottobre, quando una depressione atlantica interesserà la regione con il passaggio di un fronte, con impatto più accentuato in serata. Affluiranno in quota correnti sud-occidentali umide e instabili, mentre nei bassi strati soffierà Scirocco con rotazione a Libeccio, sempre in serata.

Nuova allerta gialla in Friuli Venezia Giulia

Venerdì 20 ottobre, come detto, sono previste piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o localmente intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa. Saranno probabili anche temporali. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, anche molto forte in quota.

Relativamente alle previsioni per sabato 21 ottobre, infine, saranno possibili piogge abbondanti o localmente intense, specie a est, anche temporalesche.

Temperature in calo

Nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, colonnine di mercurio in discesa in pianura (dove si attesteranno tra i 14 e i 17 gradi) e sulla costa (17-20). Relativamente alle temperature massime, una forbice di 21-24 gradi in pianura mentre sulla costa i valori si attesteranno tra i 22 e i 25 gradi).

Acqua alta a Grado, possibili mareggiate a Lignano

A Grado il picco massimo di marea è stato raggiunto come previsto alle 12.

Nella mattinata di giovedì 19 ottobre, i volontari della squadra comunale della Protezione civile di Grado, in sinergia col Comune di Grado e le Forze dell’ordine, per quanto di competenza, hanno monitorato i punti critici dell'isola.

Domani, venerdì 20 ottobre, previsto vento sostenuto anche su pianura e costa, in prevalenza da sud-est, con raffiche anche forti nel pomeriggio-sera sulla costa. In serata il vento girerà da Libeccio e saranno possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, specie tra Lignano e Grado.