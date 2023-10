Pomis e Despar insieme per aiutare Mortegliano: ecco la spremuta integrale di mela Julia

La grandinata del 24 luglio ha danneggiato seriamente le coltivazioni di mele nel comune di Mortegliano, epicentro del distruttivo evento meteo. Danni non solo a un raccolto che si preannunciava eccezionale, ma anche a impianti, piante e strutture agricole. Ora, quelle mele “rovinate” dalla grandine diventeranno una spremuta di alta qualità: dal 19 ottobre è infatti disponibile in tutti i punti vendita Despar del Friuli Venezia Giulia la “Spremuta integrale di mela Julia”, nata dalla collaborazione solidale tra Aspiag Service Despar e l’azienda agricola Pomis di Mortegliano. Parte del ricavato delle vendite, come hanno spiegato Peter Larcher, titolare di Pomis, e Fabrizio Cicero, direttore Despar Fvg, sarà devoluto al Comune di Mortegliano per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di riposo, anch’essa seriamente danneggiata. L’iniziativa è stata presentata giovedì 19 ottobre nel palazzo della Regione a Udine: «Un esempio di come un'intera comunità, dopo il primo minuto di sconforto, abbia saputo rialzarsi, collaborare assieme e ripartire». (interviste di Alessandro Cesare)

01:40