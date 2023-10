Auto avvolta dalle fiamme, accorrono i vigili del fuoco

Alle 7.40 circa di venerdì 20 ottobre, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e un’autobotte, a Cordenons, per l’incendio di un’autovettura.

Giunti sul posto, sono entrati nel cortile di un’abitazione dove un’autovettura parcheggiata era in fiamme: hanno iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco evitandone la propagazione alla struttura di una vecchia stalla con il tetto in legno che si trovava nelle immediate vicinanze del mezzo incendiato.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto dall’incendio, hanno verificato che nella porzione di tetto della stalla, lambita dal fuoco, non vi fosse qualche focolaio nascosto e, utilizzando l’apposita strumentazione, si sono sincerati che nell’abitazione non fossero entrati residui dei gas prodotti dalla combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.