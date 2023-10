Due feriti in un incidente stradale a Nogaredo al Torre

Venerdì 20 ottobre, in via Remis, a Nogaredo al Torre, nel territorio comunale di San Vito al Torre, si è verificato un incidente stradale.

Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato due ambulanze (una Als e una Bls) e hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico due persone rimaste ferite e trasportate, una in codice giallo, con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, e una in codice verde con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova.