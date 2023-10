Torna la festa della Zucca a Venzone, in funzione bus navetta e treni speciali

VENZONE. È un ritorno più che mai atteso quello della Festa della Zucca, al via da oggi a Venzone.

L’ultima edizione della kermesse, che tradizionalmente nelle sue due giornate di programmazione attira fino a 50 mila visitatori, risale al 2019.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, prima, e dai rincari energetici, poi, la manifestazione dedicata a “sua maestà la zucca” e organizzata dalla Pro Venzone ritorna nel quarto fine settimana di ottobre, forte dell’impegno congiunto di ben 350 volontari.

Venerdì il centro storico brulicava di operosi venzonesi alle prese con le impalcature delle taverne (quella dei Frari, del Gatto nero, dei Gattolini, del Viandante, del Palazzo e del Patriarca) dove verranno servite le pietanze a base di zucca e i cinque punti vendita allestiti con pane, dolci e pietanze d’asporto.

In piazza, nelle vetrine e in tutti i locali zucche intagliate e decorate in mille modi, tanto da diventare vere e proprie creazioni artistiche.

Circa 300 le fiaccole e le torce che verranno accese all’imbrunire a illuminare drappi e bandiere disseminati in ogni angolo della cittadella fortificata che per due giorni ripiomberà indietro nei secoli i tempi del patriarca Bertrando.

«Grazie al supporto dei fornitori e al sostegno della Regione – annuncia Aldo Di Bernardo, segretario del Pro loco e responsabile dell’Ufficio turistico – riusciremo a mantenere pressoché invariate le tariffe, tranne qualche minimo ritocco».

Il via alla manifestazione oggi alle 13 con l’apertura delle taverne e delle bancarelle. Dalle 14.30 la Corporazioni di arti e mestieri medioevali avvieranno le dimostrazioni nel borgo medioevale dove inizieranno spettacoli e animazioni.

La serata medioevale allietata da musici, giocolieri e cantastorie prenderà il via alle 17.30 e proseguirà fino alle 23.

Domani i festeggiamenti cominceranno alle 10 con l’esposizione-concorso delle zucche che premierà la più pesante e la più lunga. Taverne e bancarelle saranno in funzione dalle 11, in tempo per il ricevimento delle delegazioni di Prending dall’Austria e Starse dalla Slovenia presso la porta di San Genesio.

Alle 12.30 sarà eletto l’arciduca della Zucca secondo l’antico cerimoniale di Preding. Alle 13.30 ci sarà la premiazione del concorso delle zucche. Alle 14.30 nel centro storico illuminato da torce e fiaccole, il corteo storico di nobili, dame, cavalieri e mercanti avanzerà fra musiche, danze medioevali, evoluzioni di giocolieri, acrobati, mangiafuoco, mentre si svolgeranno duelli ed esibizioni di arcieri e balestrieri. Alle 18 l’accensione delle torce e delle fiaccole. Alle 19.30 lo spettacolo di chiusura con giocolieri e mangiafuoco.

Il sindaco Amedeo Pascolo ha emesso un’ordinanza per disciplinare le chiusure al traffico e l’istituzione dei divieti di sosta nel centro urbano. «L’obiettivo da centrare è quello di creare un’occasione di svago per le famiglie».

In vista del notevole afflusso di visitatori sono stati allestiti parcheggi segnalati e gestiti da apposito personale per circa 8 km a cavallo del centro storico e aree per la sosta di un migliaio di camper oltre ai parcheggi riservati ai pullman e a quelli per i disabili nei pressi del centro storico. È stato inoltre organizzato un servizio di bus navetta gratuito che funzionerà oggi dalle 13 alle 23 e domani dalle 10 alle 21.

Per l’occasione Trenitalia ha organizzato 18 treni straordinari che nelle due giornate fornirà 15 mila posti a sedere a tariffe agevolate.