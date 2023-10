Pedone investito e ucciso da un’auto a Udine

UDINE. Un uomo di circa 84 anni, residente a Udine, è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 ottobre, per le ferite che ha riportato in un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Udine, in via Colugna, all'altezza dell'incrocio con via Treviso. Le sue condizioni sono apparese subito molto gravi, tanto che a nulla sono servite le cure intensive dei sanitari: l’uomo è morto poso dopo il ricovero in ospedale.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stato investito da una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine; hanno attivato la forza pubblica.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove poco dopo è deceduto.